Dragon Age: The Veilguard - Einblicke in die Story

Electronic Arts Inc. und BioWare enthüllten einen ersten Einblick in das Gameplay von "Dragon Age: The Veilguard". Das kommende Singleplayer-Fantasy-Abenteuer voller Heldenmut setzt dabei ganz auf seine Wurzeln: eine umfangreiche Story, eine riesige Fantasy-Welt, Gefährten in einer Gemeinschaft und eine Welt, in der die Spieler im Zentrum stehen.

In "Dragon Age: The Veilguard" begebt ihr euch auf eine Quest, um die Zerstörung zu beenden, die die mächtigen Elfengötter auf der Welt entfesseln. Ihr schlüpft in die Rolle von Rook und kämpft zusammen mit faszinierenden Gefährten mit individuellen Geschichten und Motivationen. Wie für "Dragon Age" üblich, sind die Gefährten von zentraler Bedeutung für das Spielerlebnis. Als Rook müsst ihr euch erheben, eure Gruppe zusammenstellen und Beziehungen knüpfen, um das Vertrauen der anderen zu gewinnen und sie anzuführen.

"Wir wollen, dass sich jeder einzelne Moment des umfangreichen, story-lastigen Erlebnisses von Dragon Age: The Veilguard bedeutsam anfühlt. Die Spieler werden in mehr Regionen reisen als in allen anderen Dragon Age-Spielen, sie müssen aufsteigen und vielschichtige Fertigkeitenbäume entwickeln, um gegen immer anspruchsvollere Gegner antreten zu können. Unser Kampfsystem vereint flüssige Action mit der tiefgründigen RPG-Strategie, für die die Reihe bekannt ist. Wir freuen uns sehr darauf, Spielenden auf der ganzen Welt einen ersten Einblick in dieses Erlebnis zu geben, bei dem BioWare ganz auf seine Wurzeln als Geschichtenerzähler sorgfältig gestalteter und immersiver Einzelspieler-Rollenspiele setzt."

Corinne Busche, Game Director von Dragon Age: The Veilguard

"Dragon Age: The Veilguard" erscheint weltweit im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.