Technik-Analyse zu den Konsolenfassungen von Dragon Age: The Veilguard

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der Konsolenfassungen von "Dragon Age: The Veilguard" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Dragon Age: The Veilguard" auf PS5 und Xbox Series X fast 13 Minuten lang aufgeschlüsselt. Dabei steht am Ende eine solide und attraktive Version, wobei das Wow-Gefühl der PC-Fassung nicht ganz erreicht wird.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: The Veilguard" stehen erneut die Spieler, doch der Antagonist Solas ist ebenfalls mit von der Partie. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk - oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: The Veilguard" erscheint heute für PS5, Xbox Series X und den PC.