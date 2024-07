Dragon Age: The Veilguard mit anpassbarem Schwierigkeitsgrad

Auch wenn es bis zur Veröffentlichung von "Dragon Age: The Veilguard" noch etwas dauert, gibt es schon regelmässig frische Informationen zu dem kommenden Rollenspiel. Heute geht es etwa um dessen Schwierigkeitsgrad.

So hat Entwickler BioWare jetzt in einem Interview verraten, dass "Dragon Age: The Veilguard" einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad haben wird. Generell werden hier die Optionen "Storyteller", "Adventurer" und "Nightmare" geboten. Den Namen entsprechend hat der Spieler hier eine einfache oder eine grössere Herausforderung vor sich. Beim Schwierigkeitsgrad "Unbound" wird die Herausforderung dagegen dynamisch angepasst. Hintergrund ist natürlich, dass man möglichst viele Spieler abholen möchte.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: The Veilguard" stehen erneut die Spieler, doch der Antagonist Solas ist ebenfalls mit von der Partie. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk - oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: The Veilguard" erscheint noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.