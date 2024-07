Dragon Age: The Veilguard mit vielen Dialogzeilen

Creative Director John Epler hat jetzt enthüllt, dass in "Dragon Age: The Veilguard" viel geredet wird. Konkret wird dadurch sogar ein Rekord für die Serie aufgestellt.

Demnach wird "Dragon Age: The Veilguard" über rund 140.000 Dialogzeilen verfügen. Dies ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zu "Dragon Age: Inquisition", das lediglich 88.000 hatte. Ausserdem können wir uns auf 700 Charaktere freuen.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: The Veilguard" stehen erneut die Spieler, doch der Antagonist Solas ist ebenfalls mit von der Partie. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk - oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: The Veilguard" erscheint noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.