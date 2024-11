Umfangreicher Patch für Dragon Age: The Veilguard verfügbar

BioWare hat sein "Dragon Age: The Veilguard" mit einem umfangreichen Patch versorgt. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Demnach ergänzt der neue Patch für "Dragon Age: The Veilguard" etwa weitere Filter für den Fotomodus und frische Waffen-Icons. An Verbesserungen, Optimierungen und die Beseitigung von Bugs wurde selbstverständlich ebenfalls gedacht. Alle Details können wir an dieser Stelle nachlesen.

Im Mittelpunkt der Geschichte von "Dragon Age: The Veilguard" stehen erneut die Spieler, doch der Antagonist Solas ist ebenfalls mit von der Partie. Manche sagen, er könnte ein uralter Elfengott sein, was andere bestreiten. Einige bezeichnen ihn als einen Verräter an seinem Volk - oder einen Erlöser, der sein Volk nun auf Kosten der Welt der Spieler retten will. Seine Motive sind rätselhaft und seine Methoden bisweilen fragwürdig, was ihm den Ruf einer verschlagenen Gottheit eingebracht hat, die ebenso finstere wie gefährliche Spiele treibt.

"Dragon Age: The Veilguard" erschien am 31. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.