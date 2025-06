Dragon Ball: Gekishin Squadra offiziell vorgestellt

Die Welt von Dragon Ball ist schon bald um ein weiteres Spiel reicher. Mit "Dragon Ball: Gekishin Squadra" hat Bandai Namco erstmals in der Geschichte des Anime-Franchise ein MOBA-Titel angekündigt. Dieses startet schon bald in einen ersten Stresstest.

Im Gegensatz zu bekannten Genre-Vertretern wie "League of Legends" oder "Dota 2" treten in "Dragon Ball: Gekishin Squadra" vier anstatt fünf Spieler pro Team gegeneinander an. Das Spiel selbst ist als Multiplattform-Titel konzipiert und soll in naher Zukunft für alle gängigen Plattformen erscheinen. Das Spiel ist ebenfalls im Free-to-Play-Sektor angesiedelt und wandelt damit auf bekannten Pfaden.

Optisch erinnert das Spiel deutlich an Titel wie "MLBB" oder "Wild Rift", wobei sich "Dragon Ball: Gekishin Squadra" am ehesten mit "Pokémon Unite" vergleichen lässt. Noch ist nicht bekannt, wann das Spiel veröffentlicht wird, doch ist vom 11. bis 15. Juni - je nach Zeitzone 12. bis 16. - bereits ein umfangreicherer Stresstest angekündigt worden.