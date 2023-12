Dragon Ball: Sparking! Zero angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. kündigt "Dragon Ball: Sparking! Zero", das neue Spiel der "Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi"-Reihe nach mehr als 15 Jahren, an. Spielende können sich auf eine beeindruckende Grafik, eine authentische Fortsetzung der "Budokai Tenkaichi"-Reihe und eine detailgetreue Darstellung der legendären Charaktere sowie deren besonderen Kräften freuen. "Dragon Ball: Sparking! Zero" erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" wird von Spike Chunsoft, dem Entwicklerstudio hinter der originalen Budokai Tenkaichi-Reihe, entwickelt. Das Team nutzt die Unreal Engine 5, um Spielenden ein noch beeindruckenderes Spielerlebnis bieten zu können. Der Titel Dragon Ball: Sparking! Zero lässt sich auf den ursprünglichen Namen von "Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi" zurückführen: In Japan trug das Spiel den Titel "Dragon Ball: Sparking!". "Wir freuen uns, nach mehr als 15 Jahren eines der beliebtesten Dragon Ball-Spiel-Franchises weiterzuführen und Spielenden das zu geben, wonach sie so lange gefragt haben. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi hat den Weg für 3D-Kämpfe bereitet. Mit Dragon Ball: Sparking! Zero wollen wir daran anknüpfen, neue Features einführen und dank der aktuellen Videospielplattformen Spielenden eine noch immersivere Erfahrung bieten.”

Arnaud Muller, CEO bei Bandai Namco Europe

Spielende können sich auf spannende Kämpfe mit den bekannten Kräften und Ki-Fähigkeiten der "Dragon Ball"-Charaktere, die dazu im Stande sind, ganze Teile der Arena zu zerstören, freuen.

