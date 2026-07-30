Dragon Ball: Sparking! ZERO - DLC

Bandai Namco gab bekannt, dass der Super Limit-Breaking NEO DLC für "Dragon Ball: Sparking! ZERO" ab sofort erhältlich ist. Der umfangreiche DLC, der einen neuen Modus, zusätzliche Charaktere, Episodenkämpfe und Karten einführt, ist für PlayStation 5, XboxSeries X|S und PC erhältlich. Für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch wird der DLC 2027 veröffentlicht.

Im neuen Modus "Limit Breaker Journey" könnt ihr euren Lieblingscharakter auswählen und ihn im Laufe der Zeit stärken, indem ihr gegen immer mächtigere Gegner antreten. Im weiteren Verlauf lassen sich die Werte des Kämpfers verbessern und seine Entwicklung an den bevorzugten Spielstil anpassen. So entsteht bei jedem Durchlauf ein ganz eigenes Kampferlebnis.

Ausserdem sind 33 Charaktere und vier neue Arenen aus dem gesamten DRAGON BALL-Universum enthalten:

Aus "DRAGON BALL" sind unter anderem Charaktere wie Tao Baibai, Opa Gohan, General Blue, Piccolo Junior, Chi-Chi, Oberteufel Piccolo und Son Goku (Grosses Turnier) verfügbar.

Aus "DRAGON BALL Z" könnt ihr unter anderem mit Mighty Mask, dem Kaioshin, Oob (Kind), Zangya, Bardock (Super-Saiyajin) und Chilled antreten.

Aus "DRAGON BALL GT" werden Super 17, Vegeta (GT), Trunks (GT) Nuova Shenlong (GT) und Höllenkämpfer 17 dem Charakteraufgebot hinzugefügt.

Aus "DRAGON BALL SUPER" stossen unter anderem Champa, Jaco und Cheelai hinzu.

Zusätzlich zu den neuen Inhalten bringt ein kostenloses Update zahlreiche Gameplay-Verbesserungen ins Spiel, darunter zwei brandneue Mechaniken und drei zusätzliche Varianten bestehender Arenen.

Mit "Sparking Boost" könnt ihr im Sparking-Modus einen grossen Teil ihres Skill-Vorrats verbrauchen, um eureAngriffskraft erheblich zu steigern. Sobald der Effekt endet, werden die Werte ihres Charakters jedoch vorübergehend reduziert.

"Chain Blast" führt eine neue Kombomechanik ein. Nachdem ein Gegner in die Luft geschleudert wurde, könnt ihr zu einem Reservekämpfer wechseln und den Angriff mit einer Blast-Attacke fortsetzen. Dies ermöglicht verheerenden Folgeschaden und eröffnet neue Möglichkeiten für tiefgreifende teambasierte Strategien.