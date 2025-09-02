Bandai Namco gab in Zusammenarbeit mit Capsule Corporation Tokyo, Shueisha Inc., Toei Animation Co. Ltd. und Bandai Spirits Co. Ltd. bekannt, dass die Dragon Ball Games Battle Hour 2026, ein Event für "Dragon Ball"-Fans aus aller Welt, am 18. und 19. April 2026 in Los Angeles, Kalifornien, USA stattfinden wird.

Die Dragon Ball Games Battle Hour wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die neuesten Nachrichten und Ankündigungen zum "Dragon Ball"-Universum zu teilen. Die sechste Ausgabe dieses Events wird randvoll mit Inhalten rund um "Dragon Ball"-Spiele sein. Neben besonderen Ankündigungen und Inhalten werden Spielende in Titeln wie "Dragon Ball FighterZ", "Dragon Ball SUPER CARD GAME MASTERS", "Dragon Ball SUPER CARD GAME FUSION WORLD" sowie "Dragon Ball SUPER CARD GAME FUSION WORLD DIGITAL" gegeneinander antreten.

Das Event umfasst ausserdem Ausstellerstände, Merchandise-Verkäufe sowie Bühnenevents – darunter besondere Präsentationen zu "Dragon Ball Gekishin Squadra" und "Dragon Ball: Sparking! ZERO".

Die Dragon Ball Games Battle Hour 2026 kann kostenlos besucht werden. Details zur Teilnahme sind auf der offiziellen Website verfügbar.