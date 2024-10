Dragon Ball: Sparking! Zero ist ein Verkaufserfolg

Bandai Namco gab bekannt, dass von "Dragon Ball: Sparking! Zero" innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als drei Millionen Exemplare verkauft wurden. Das Kampfspiel wurde von Spike Chunsoft entwickelt und ist der von vielen Fans erwartete Nachfolger zu "Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi".

"Dragon Ball: Sparking! Zero" führt das Vermächtnis von "Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi" fort. Es bietet zahlreiche neue Features, schnelle Kämpfe in umfangreichen, zerstörbaren Umgebungen und eine detailreiche Grafik. Spielende können sich auf actiongeladenes Gameplay mit nostalgischen Einzelspieler-Episoden sowie umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und spannenden Online-Multiplayer-Modi freuen. Die Spielmodi beinhalten Episoden-Kämpfe, in denen Spielende ikonische Momente aus der weltweit bekannten Anime-Serie "Dragon Ball" nacherleben können.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" bietet ausserdem den Modus „Benutzerdefinierter Kampf“. In diesem können Spielende ihre eigenen Auseinandersetzungen mit einer grossen Auswahl an 182 spielbaren Charakteren, Arenen und einzigartigen Gegenständen erstellen, spielen und teilen. Zusätzlich können von den Entwickler*innen entworfene Kämpfe oder selbst erstellte Szenarien ausprobiert und kreiert werden.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Online-Only- und Mehrspielermodi zu erkunden, darunter lokale oder Online-Versus-Kämpfe. "Dragon Ball: Sparking! Zero" bietet zudem den Welt-Turniermodus, in dem sich Spielende in verschiedene Szenarien und besonderen Remix-Turnieren miteinander messen können.