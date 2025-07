Dragon Ball: Sparking! Zero für die Nintendo Switch

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. kündigt an, dass "Dragon Ball: Sparking! Zero" am 14. November 2025 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" wird von Spike Chunsoft, dem Entwicklungsstudio hinter der originalen BUDOKAI TENKAICHI-Reihe, entwickelt. Das Team nutzt die Unreal Engine 5, um Spielenden ein noch beeindruckenderes Spielerlebnis mit den charakteristischen, zerstörerischen Kräften und Ki-Fähigkeiten jedes "Dragon Ball"-Charakters bieten zu können. Die Versionen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 enthalten den lokalen Mehrspielermodus sowie Bewegungssteuerung, mit der Spielende die Moves ihrer Lieblingscharaktere nachempfinden können.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich und erscheint am 14. November für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.