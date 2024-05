Genauer Termin für Dragon Ball: Sparking! Zero?

Bisher hat Bandai Namco noch keinen Releasetermin für "Dragon Ball: Sparking! Zero" verkündet. Dataminer glauben jetzt jedoch, dass sie diesbezüglich fündig geworden sind.

So hat der Dataminer SergioM3R auf der offiziellen Website von Bandai Namco gegraben und vermeintlich herausgefunden, dass "Dragon Ball: Sparking! Zero" am 1. Oktober veröffentlicht. Wie er das genau angestellt hat, verrät er in einem Video. Bandai Namco hat sich selbstverständlich noch nicht zu dem Thema geäussert.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" bietet spannende Kämpfe, in denen "Dragon Ball"-Charaktere ihre bekannten Kräfte und Ki-Fähigkeiten präsentieren und sogar grosse Teile der Arena zerstören können. Vor allem Fans der Reihe dürften hier also voll auf ihre Kosten kommen.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.