Infos zum Umfang von Dragon Ball: Sparking! Zero

In weniger als einem Monat ist "Dragon Ball: Sparking! Zero" endlich erhältlich. Jetzt können wir der Verpackung neue Informationen zu dem Spiel entnehmen und geben sie natürlich direkt an euch weiter.

Demnach wird "Dragon Ball: Sparking! Zero" mehr als 180 (!) Charaktere bieten. Ausserdem belegt das Spiel auf der Xbox Series X etwa 100 GB. Die anderen Versionen sollten sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" ist der erste neue Ableger der "Budokai Tenkaichi"-Serie seit über 15 Jahren und wird von Spike Chunsoft entwickelt, dem Studio, das auch für die älteren Teile der Reihe zuständig war.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" erscheint am 11. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X und den PC.