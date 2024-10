Bandai Namco hat mittlerweile das Intro von "Dragon Ball: Sparking! Zero" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zwei Minuten lang auf "Dragon Ball: Sparking! Zero" eingestimmt. Dabei werden uns einige flotte und bunte Szenen geboten.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" ist der erste neue Ableger der "Budokai Tenkaichi"-Serie seit über 15 Jahren und wird von Spike Chunsoft entwickelt, dem Studio, das auch für die älteren Teile der Reihe zuständig war.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" bietet uns insgesamt 182 Charaktere, beeindruckende Details und schnelle Kämpfe in grossen Arenen, die vollständig zerstört werden können und so die Bedingungen der Auseinandersetzungen ändern. Der Titel ist ab sofort im Early Access erhältlich und erscheint morgen final für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.