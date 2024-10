Dragon Ball: Sparking! Zero - Neues Video

Bandai Namco gab bekannt, dass nach über 15 Jahren mit "Dragon Ball: Sparking! Zero" der Nachfolger der "Dragon BallL Z: Budokai Tenkaichi"-Reihe ab sofort verfügbar ist.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" führt das Vermächtnis von "Dragon BallL Z: Budokai Tenkaichi" fort. Es bietet zahlreiche neue Features, schnelle Kämpfe in umfangreichen, zerstörbaren Umgebungen und eine detailreiche Grafik. Spielende können sich auf actiongeladenes Gameplay mit nostalgischen Einzelspieler-Episoden sowie umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und spannenden Online-Multiplayer-Modi freuen. Die Spielmodi beinhalten Episoden-Kämpfe, in denen Spielende ikonische Momente aus der weltweit bekannten Anime-Serie "Dragon Ball" nacherleben können. Dabei stehen acht Hauptcharaktere zur Auswahl: Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan, Piccolo, Jiren, Future Trunks, Goku Black und Freezer. Die Story-Spielzeit jedes Charakters variiert dabei und beinhaltet zusätzlich komplexere „Was wäre, wenn“-Szenarien, in denen Spielende durch Geschick und Entscheidungsstärke in neue Erzählungen eintauchen können.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" bietet ausserdem den Modus "Benutzerdefinierter Kampf". In diesem können Spielende ihre eigenen Auseinandersetzungen mit einer grossen Auswahl an verfügbaren Charakteren, Arenen und einzigartigen Gegenständen erstellen, spielen und teilen. Zusätzlich können von den Entwicklern entworfene Kämpfe oder selbst erstellte Szenarien ausprobiert und kreiert werden.

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Online-Only- und Mehrspielermodi zu erkunden, darunter lokale oder Online-Versus-Kämpfe. "Dragon Ball: Sparking! Zero" bietet zudem den Welt-Turniermodus, in dem sich Spielende in verschiedene Szenarien und besonderen Remix-Turnieren miteinander messen können.

Das von Spike Chunsoft entwickelte Kampfspiel ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.