Dragon Ball: Sparking! Zero: Neue Inhalte angekündigt

Während des Genkidamatsuri wurden neue Inhalte in Form eines DLCs für "Dragon Ball: Sparking! Zero" angekündigt, der dieses Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll.

Neben neuen Charakteren, darunter Super 17, Bardock (Super Saiyajin) und Oberteufel Piccolo sowie weitere, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden, erhält das Spiel mit dem kommenden DLC neue Kostüme, Arenen und Modi.

Der erste Modus mit dem Namen „Mission 100“ wird als kostenloses Update veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen Solo-Modus, der 100 Kämpfe mit speziellen Bedingungen für die Spielende und ihre Gegner enthält. Damit ähnelt er einem Modus aus "Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3". Ein weiteres kostenloses Update, das im Frühling veröffentlicht wird, wird dem Spiel einen "Survival Modus" hinzufügen.

Zum ersten Mal in 18 Jahren steuert Hironobu Kageyama wieder ein Titellied für Inhalte der Serie "Dragon Ball Z: Sparking!" bei. Das Titellied für den DLC führt er nicht nur selbst auf, von ihm stammen auch der Liedtext und die Komposition.

Die Versionen von "Dragon Ball: Sparking! Zero" für Nintendo Switch & Nintendo Switch 2 werden ab diesem Winter DLC aus dem Season Pass erhalten, zusätzliche Inhalte kommen zu einem späteren Zeitpunkt.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch verfügbar.