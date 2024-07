Dragon Ball: Sparking! Zero: Weitere Charaktere präsentiert

"Dragon Ball: Sparking! Zero" stellt im neusten Trailer Charaktere aus den ersten beiden "Dragon Ball Z"-Sagas, Saiyajin

In der Saiyajin-Saga begann die Rivalität zwischen Son-Goku und Vegeta. Zum Roster aus dieser Saga gesellen sich der Pflanzenmann (Saibaman), der grüne Humanoide, der aus einem Samenkorn gewachsen ist und Chao-zu, Tenshinhans bester Freund und einer von Son-Gokus Verbündeten in diesem Kampf.

Die Namek-Saga folgt der Reise von Vegeta, Son-Gohan, Krillin und Son-Goku, die sich der Bedrohung durch Freezer stellen, dem bösen Imperator, der die Dragon Balls in seinen Besitz bringen will. Neue Charaktere aus dieser Saga sind Freezers Elitetruppen Kiwi, Dodoria und Zarbon sowie der Rest des Ginyu-Korps, bestehend aus Guldo, Rikoom und dem Kapitän Ginyu selbst. Nehl, der wilde Namekianer, der Freezer die Stirn bot, wird ebenfalls verfügbar sein. Freezer erhält auch all seine *Dragon Ball Z"-Formen, inklusive der, in der er gegen den Super-Saiyajin Son-Goku kämpfte.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" wird am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.