Neuer Trailer zu Dragon Ball: Sparking! Zero

Bandai Namco hat einen frischen Trailer zu "Dragon Ball: Sparking! Zero" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden uns die Fusions-Charaktere aus "Dragon Ball: Sparking! Zero" in bewegten Bildern vorgestellt. Spieler können deren zerstörerische Angriffe und Fähigkeiten nutzen, um sich einen Vorteil im Kampf zu verschaffen. Insgesamt wurden bisher 21 Charaktere für das Spiel bestätigt.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" bietet spannende Kämpfe, in denen "Dragon Ball"-Charaktere ihre bekannten Kräfte und Ki-Fähigkeiten präsentieren und sogar grosse Teile der Arena zerstören können. Vor allem Fans der Reihe dürften hier also voll auf ihre Kosten kommen.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.