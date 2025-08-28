Dragon Ball: Sparking! Zero für Nintendo Switch & Switch 2

Bandai Namco Entertainment hat den Features Trailer zu "Dragon Ball: Sparking! Zero" für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlicht, der Gameplay sowie die neue Bewegungssteuerung zeigt. Das Spiel wird für beide Konsolen am 14. November 2025 erscheinen.

In dem veröffentlichten Trailer wird erklärt, wie "Dragon Ball: Sparking! Zero" dank Bewegungssteuerung auf neue Art und Weise erlebt werden kann. Mit der Funktion können Spielende mit Hilfe der Joy-Cons die ikonischen Bewegungen der Charaktere selbst ausführen und bei ihrem besten Kamehameha die Kraft in ihren eigenen Armen spüren.

In der Vollversion stehen über 180 Charaktere zur Auswahl. Entsprechend der eigenen getroffenen Entscheidungen können alternative "Was wäre, wenn"-Szenarien erlebt werden. Der Modus "Benutzerdefinierter Kampf" bietet personalisierte Szenarien mit eigens ausgesuchten Charakteren, Dialogen und mehr. Das Spielen ist alleine, aber auch sowohl lokal als auch online mit bis zu sechs Personen möglich.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" erscheint am 14. November 2025 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.