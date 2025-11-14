Dragon Ball: Sparking! Zero (Switch) im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe gab bekannt, dass "Dragon Ball: Sparking! ZERO" ab sofort in Standard-, Deluxe- und Ultimate-Editionen auch auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erhältlich ist.

Das actionreiche Kampfspiel "Dragon Ball: Sparking! ZERO" stammt von Spike Chunsoft – dem Entwicklungsstudio hinter der originalen Budokai Tenkaichi-Reihe – und bietet rasante Kämpfe und riesige zerstörbare Umgebungen. Spielende erleben actiongeladenes Gameplay inklusive der charakteristischen, zerstörerischen Kräfte und Ki-Fähigkeiten der einzelnen Charaktere, nostalgischer Einzelspieler-Episodenkämpfe sowie diverser Anpassungsmöglichkeiten.

Die Versionen für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch können sowohl lokal als auch online im Multiplayer gespielt werden. Ausserdem wird die Bewegungssteuerung unterstützt, welche es Spielenden erlaubt, die ikonischen Attacken ihrer Lieblingscharaktere mit den Joy-Cons selbst zu entfesseln.