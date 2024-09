Vollständiger Charakterkader von Dragon Ball: Sparking! Zero vorgestellt

Bandai Namco stellt uns den vollständigen Charakterkader von "Dragon Ball: Sparking! Zero" vor. Zusätzlich hat Produzent Jun Furutani in einem weiteren Video mehr Informationen über den "Episoden-Kampf" und die "Benutzerdefinierten Kämpfe" preisgegeben.

Folgende Charaktere aus den verschiedenen Teilen des Dragon Ball-Universums werden demnach im neuen Video vorgestellt:

Dragon Ball Super: Cabba, Cabba (Super-Saiyajin), Cabba (Super-Saiyajin 2), Frost, Toppo und Freezer-Armee-Soldat

Dragon Ball Z – The Movie: Der legendäre Super-Saiyajin: Broly (Z), Broly (Z) (Super-Saiyajin), Broly (Z) (Legendärer Super-Saiyajin)

Dragon Ball Z – The Movie: Rache für Freezer und Coolers Rückkehr: Cooler, Cooler (Finale Form), Metall-Cooler

Dragon Ball Z – The Movie: Angriff der Cyborgs: C-13, Fusions-C-13

Dragon Ball Z – The Movie: Die Todeszone des Garlic jr.: Super-Garlic-Jr.

Dragon Ball Z – The Movie: Der Stärkste auf Erden: Dr. Willow

Dragon Ball Z – The Movie: Super-Saiyajin Son-Goku: Lord Slug, Lord Slug Riesenform

Dragon Ball Z – The Movie: Die Entscheidungsschlacht: Turles

Dragon Ball Z – The Movie: Super-Saiyajin Son-Gohan: Bojack, Bojack (Volle Kraft)

Dragon Ball Z – Der Film: Drachenfaust: Hildegarn, Tapion

Dragon Ball Z – Der Film: Fusion: Janemba, Super-Janemba, Super-Gogeta (Z)

DRAGON BALL: Son-Goku (Teenager)

Neben den neuen Charakteren gibt besagtes Video einen tieferen Einblick in Episoden-Kämpfe und benutzerdefinierte Kämpfe. In Episoden-Kämpfen können wir epische Schlachten aus dem Anime aus der Sicht von acht unterschiedlichen Charakteren nochmal erleben: Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan, Piccolo, Jiren, Future Trunks, Goku Black und Freezer. Son-Gokus Episoden-Kampf wird der umfangreichste sein. Der Story-Strang beginnt dabei mit der Saiyajin-Invasion der Erde und reicht bis zum Turnier der Stärke in Dragon Ball Super.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" ist der erste neue Ableger der "Budokai Tenkaichi"-Serie seit über 15 Jahren und wird von Spike Chunsoft entwickelt, dem Studio, das auch für die älteren Teile der Reihe zuständig war.

"Dragon Ball: Sparking! Zero" erscheint am 11. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X und den PC.