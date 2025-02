Achte Season von Dragon Ball: The Breakers startet bald

Publisher Bandai Namco und Entwickler Dimps kündigen einen Start-Termin für die mittlerweile achte Season von "Dragon Ball: The Breakers" an. So ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

Konkret beginnt die achte Season von "Dragon Ball: The Breakers" am 28. Februar. Deren Herzstück ist der neue Raider Golden Frieza, welcher uns gleichzeitig fast eine halbe Minute lang mit einem Trailer vorgestellt wird.

"Dragon Ball: The Breakers" ist im "Dragon Ball Xenoverse"-Universum angesiedelt und lässt ein Team von sieben Überlebenden versuchen, einem Räuber zu entkommen. Besagter Räuber, einer der Hauptgegner der Serie, muss seine überwältigende Macht und seine immer stärkeren Entwicklungen einsetzen, um die Überlebenden zu jagen und zu besiegen.

"Dragon Ball: The Breakers" erschien am 14. Oktober 2022 für PS4, Xbox One, Switch und den PC.