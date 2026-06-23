Dragon Ball Xenoverse 3 - Neuer Gameplay-Trailer

Bandai Namco veröffentlicht einen ersten Gameplay-Trailer zu "Dragon Ball Xenoverse 3". Zehn Jahre nach dem letzten Serienteil schlägt das Actionspiel ein mutiges, neues Kapitel für das Franchise auf. Der Trailer gewährt einen ersten Einblick in das Gameplay sowie den Alltag an einem völlig neuen Schauplatz: AGE 1000.

Aufbauend auf dem Vermächtnis der Reihe bietet "Dragon Ball Xenoverse 3" ein ganz neues "Dragon Ball"-Erlebnis. Ihr erschafft euren eigenen Helden und verkörpert ihn in einer unerforschten Welt, die von Akira Toriyama erdacht wurde. Mit seiner Mischung aus storybasiertem RPG und rasanter Action verspricht das Spiel eine aufregende Reise durch West City, die lebendige neue Welt im Zeitalter AGE 1000 voller spannender Geschichten. Der Trailer zeigt Bulma und Gamma 1, die die Spielenden in den Reihen des Great Saiya Squad willkommen heissen und zugleich einen Einblick in das Leben an der West City University geben. Neben diesen beliebten "Dragon Ball"-Charakteren sind auch eine Reihe neuer Figuren anzutreffen, die hier ihr Debüt feiern – darunter Brett, Lilica, ROM und Tap.

Das neue Soul Assist-System ermöglicht es, gemeinsam mit einem Verbündeten aus dem "Dragon Ball"-Universum einen verheerenden Angriff auszuführen. Darüber hinaus erlaubt die Soul Switch-Mechanik es, vorübergehend die Kraft der Seele eines anderen Charakters wie Krillin, Piccolo, Vegeta, Future Trunks oder Tenshinhan zu nutzen, um im Kampf noch stärker zu werden und neue Fähigkeiten zu erhalten.

"Dragon Ball Xenoverse 3" erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.