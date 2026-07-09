Dragon Ball Xenoverse 3: Neuer Trailer

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu "Dragon Ball Xenoverse 3" veröffentlicht, der einen tieferen Einblick in die Kernmechaniken des Spiels gewährt.

Der Trailer folgt einem neuen Mitglied des Grossen Saiyajin-Trupps beim Absolvieren einer Mission. Dabei werden die wichtigsten Kampfsysteme des Spiels gezeigt und das Konzept der "Connection" in den Fokus gestellt, das eine besondere Rolle spielt.

Dank dieser Mechanik könnt ihr mächtige Bündnisse mit legendären Helden eingehen, die einst die Erde beschützt haben, und euren eigenen, einzigartigen Kämpfer erschaffen. Indem ikonische Attacken, Fähigkeiten und Kampfstile ausgerüstet werden, können sie ihren Charakter anpassen und so ihre liebsten Helden aus Dragon Ball widerspiegeln. Ihr könnt diese Kämpfer – oder Seelen – sogar beschwören, um im Kampf direkt unterstützt zu werden.

In Dragon Ball Xenoverse 3" könnt ihr euch zu Trupps von bis zu vier Personen zusammenschliessen, um verschiedene Missionen zu absolvieren – von intensiven Eins-gegen-Eins-Duellen hin zu gross angelegten Kämpfen gegen mehrere Gegner. In der Mission, die im Trailer gezeigt wird, wird das tiefgehende Kampfsystem und die strategische Nutzung von Fähigkeiten und Spezialattacken gezeigt. Ihr könnt Lücken ausnutzen, indem ihr das Ki des Gegners auslaugt, was euch ermöglicht, zerstörerische "Critical Strikes" zu entfesseln.

Ausserdem stehen noch weitere Möglichkeiten zu Verfügung: Mittels "Soul Assist" wird einer derer, die die Erde einst beschützten, gerufen, um euch mit ikonischen Kampftechniken zu unterstützen. Im Besonderen wird diese Verbindung durch "Soul Change" deutlich, eine mächtige Fähigkeit, die es euch erlaubt, einen der legendären Helden aus "Dragon Ball" selbst zu verkörpern. Alternativ könnt ihr dank "Awakening" euer eigenes Potential entfalten, wodurch rassenspezifische Transformationen wie die ikonische Super-Saiyajin-Form genutzt werden können.

"Dragon Ball Xenoverse 3" erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.