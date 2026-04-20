Dragon Ball Xenoverse 3 enthüllt

Bandai Namco und Dimps haben "Dragon Ball Xenoverse 3" vorgestellt. Erste Informationen zu dem Projekt hat man auch verraten und natürlich gab es einen Trailer obendrauf.

"Dragon Ball Xenoverse 3" bietet ein völlig neues Dragon-Ball-Erlebnis, in dem wir entscheiden, was für ein Held wir in einer unerkundeten Welt von Dragon Ball sein wollen.

Konkret betreten wir ein brandneues Dragon-Ball-Universum voller ungewöhnlicher Charaktere, zum Leben erweckt von Akira Toriyama, dem Originalautor von Dragon Ball. Wir reisen durch das Jahr 1000, in dem die Westliche Hauptstadt das pulsierende Zentrum der Welt darstellt und erkunden die belebte Stadt, treffen auf neue Charaktere und entdecken spannende Geschichten.

Wir nehmen unseren Platz in der Geschichte ein und finden heraus, was uns in der Westlichen Hauptstadt erwartet. Als Mitglied des Grossen Saiyajin-Trupps werden wir an der Seite schon bekannter und neuer Verbündeter kämpfen, während die Ereignisse ihren Lauf nehmen.

"Dragon Ball Xenoverse 3" erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.