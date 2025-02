Bandai Namco gab bekannt, dass das "Dragon Ball Z: Kakarot – DAIMA – Abenteuer im Dämonenreich" Paket ab heute erhältlich ist. Es enthält Erweiterungsgegenstände, die im Hauptspiel verwendet werden können und auch die kommende DAIMA-Zweiteiler-Serie als DLC, wobei der erste Teil diesen Sommer erscheint.

Dieses DLC-Paket ermöglicht es, die Welt der neuen Anime-Serie "Dragon Ball DAIMA" zu erleben. In der DAIMA-Geschichte werden Son-Goku und seine Freunde in Kinder verwandelt, um sie zu schwächen, während ein neuer Dämonenkönig seinen Plan in Gang setzt. Um ihre ursprüngliche Gestalt wiederzuerlangen, müssen Son-Goku und seine Freunde ins Dämonenreich reisen und dort die Dragon Balls finden.

Der DLC entführt die Spielenden in eine neue Welt, das dritte Dämonenreich, welches mitsamt der schwebenden Inseln und geheimnisvollen Pflanzen erkundet werden kann. Son-Goku, unterstützt von Kaioshin, Glorio und Panzy, erlebt ein aufregendes Abenteuer und stellt sich neuen Herausforderungen. Dabei helfen ihm seine Freunde mit ihren Fähigkeiten und speziellen Kombos. Zudem bringt der DLC neue Kampfelemente wie den Power Pole und Son-Gokus neue Form als (Mini) Super-Saiyajin.

"Dragon Ball Z: Kakarot" ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich.