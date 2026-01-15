Dragon Ball Z: Kakarot: Reich der Dämonen Paket Teil 2

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass "Dragon Ball Z: Kakarot" inzwischen mehr als zehn Millionen Mal verkauft wurde. Spielende können darin die Geschichte von Goku aus "Dragon Ball Z", "Dragon Ball Super" und "Dragon Ball Daima" erneut erleben.

Zudem ist "Dragon Ball Z: Kakarot -Daima- Abenteuer im Reich der Dämonen Paket Teil" 2 ab sofort verfügbar. Damit könnt ihr den Kampf um die Dragon Balls in der zweiten sowie ersten Dämonenwelt fortsetzen. Dort müssen sich Goku und seine Freunde zunehmend mächtigeren Gegnern stellen und schlussendlich König Gomah besiegen.

Als spielbare Charaktere kommen Vegeta (Mini) und Goku (Super-Saiyajin 4) hinzu, die sich Gegnern wie Tamagami Nummer Zwei (Wächter des Dragon Ball mit zwei Sternen), dem Gendarmerie-Panzer und der Spezialeinheit der Gendarmerie (Militärpolizei im Reich der Dämonen) stellen.