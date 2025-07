"Dragon Ball Z: Kakarot - Daima - Abenteuer im Reich der Dämonen Teil 1" ist ab sofort erhältlich und ein passender Trailer wurde heute ebenfalls veröffentlicht.

In der neuen Erweiterung erlebt ihr ein völlig neues Abenteuer mit Son-Goku (Mini), Glorio, Panzy und dem Obersten Kaioshin (Shin), die sich auf eine Reise durch das Reich der Dämonen begeben, um die drei Dragon Balls dieses Reichs zu finden. Teil 1 ist der erste von zwei geplanten DLCs; Teil 2 erscheint zu einem späteren Zeitpunkt. Der DLC kann unabhängig von der Hauptgeschichte von "Dragon Ball Z: Kakarot " gespielt werden und ist verfügbar für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

In der Handlung werden Son-Goku und seine Freunde vom Dämonenkönig Gomah in Kinder verwandelt, um sie zu schwächen. Ihr erkundet eine neue Region, die sogenannte Dritte Dämonenwelt, in der ihr Son-Goku steuerT und mit Hilfe neuer Verbündeter gegen die Militärpolizei des Dämonenreichs sowie weitere Gegner wie die Tamagami kämpft, die die Dragon Balls bewachen.

Neben der neuen Umgebung mit schwebenden Inseln und geheimnisvollen Skyseed-Pflanzen bietet der DLC auch neue Hintergrundgeschichten zum Dämonenreich, die in der Anime-Serie nicht behandelt wurden. Aufgrund seiner geschrumpften Gestalt wurde Son-Gokus Kampfstil angepasst – er greift wieder auf seinen berühmten Kraftstab zurück. Die neuen Charaktere bringen zudem neue Unterstützungsfähigkeiten mit, die frische Strategien ermöglichen.

""Dragon Ball Z: Kakarot - Daima - Abenteuer im Reich der Dämonen Teil 1"" ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.