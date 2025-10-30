Dragon Quest I & II HD-2D Remake im Launch-Trailer

Square Enix gibt die heutige Veröffentlichung von "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" bekannt. Der epische Abschluss der Erdrick-Trilogie, die letztes Jahr mit dem von Kritikern gefeierten "Dragon Quest III HD-2D Remake" begann, wird damit eingeläutet.

"Dragon Quest I & II HD-2D Remake" besteht aus vollständigen Remakes von "Dragon Quest I" und "Dragon Quest II", die chronologisch nach "Dragon Quest III HD-2D" Remake stattfinden, welches im November 2024 erschien. In diesen zwei zeitlosen Abenteuern erlebt ihr den dramatischen Abschluss der Erdrick-Trilogie, die durch den beliebten HD-2D-Grafikstil und mit nie zuvor gesehenen Story-Inhalten sowie Gameplay-Modernisierungen zu neuem Leben erwachen. Neben anderen Erweiterungen warten in "Dragon Quest II" ausserdem eine neue Unterwasserwelt und ein neuer spielbarer Charakter darauf, entdeckt zu werden.

In "Dragon Quest I& II HD-2D Remake" übernehmt ihr die Kontrolle über die Nachfahren von Erdrick, dem legendären Helden, dessen Vermächtnis nach den Ereignissen von "Dragon Quest III HD-2D Remake" über Generationen weitergegeben wurde.

"Dragon Quest I & II HD-2D Remake" ist ab sofort auf Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC via Steam erhältlich.*