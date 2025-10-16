Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Ausführliche Gameplay-Impressionen

Square Enix hat umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Hier werden uns über acht Minuten lang atmosphärische Szenen aus "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" geboten. So streifen wir etwa durch Dörfer, führen Gespräche mit Leuten oder erforschen die Spielwelt. Unser Ziel ist die Befreiung der Prinzessin Gweaelin. Dabei begleitet uns natürlich stets der serientypische Sound.
Bereits im vergangenen Monat wurden uns Hintergründe zum neuen Seabed-Inhalt von "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" nähergebracht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.
"Dragon Quest I & II HD-2D Remake" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.