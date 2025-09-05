Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Ausführlicher Trailer

Square Enix hat einen neuen Trailer zu "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich über sieben Minuten lang hauptsächlich die unterschiedlichen Gameplay-Facetten von "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" gezeigt. So bekommen wir etwa die Spielwelt und das Kampfsystem genauer vorgestellt. Kürzere Story-Sequenzen werden ebenfalls geboten.

Bereits im Mai hatte Square Enix einen konkreten Releasetermin für "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" verkündet. Im Juli erfuhren wir dann, dass bei der Switch-Fassung kein Upgrade möglich sein wird.

"Dragon Quest I & II HD-2D Remake" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.