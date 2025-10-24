Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Frischer Story-Trailer

Square Enix versorgt uns mit einem neuen Story-Trailer zu "Dragon Quest I & II HD-2D Remake". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich die Hintergrundgeschichte von "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" über zweieinhalb Minuten lang ausführlich nähergebracht. Bewegte Bilder von den Charakteren und der Spielwelt bekommen wir in diesem Kontext ebenfalls geboten und dem ikonischen Soundtrack können wir auch lauschen.

Erst letzte Woche hatte Square Enix umfangreiche Gameplay-Impressionen aus "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dragon Quest I & II HD-2D Remake" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.*