Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Hintergründe zum neuen Inhalt "Seabed"

Bereits Mitte des Monats hatte Square Enix mit einem Trailer den neuen "Seabed"-Inhalt von "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" vorgestellt. Jetzt ergänzte man einige Hintergrundinformationen dazu.

Neben der klassischen Erkundung der Oberwelt eröffnet sich den Helden in "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" jetzt nämlich auch der Ozean. Mit einem Schiff lassen sich dabei nicht nur die Meere befahren, sondern erstmals auch die Tiefen des Wassers erforschen. Dort treffen die Protagonisten auf die Welt der Meeresbewohner, welche friedlich in Mersea und im Heiligtum der Meerjungfrauen leben. Gleichzeitig lauern dort auch gefährliche Dungeons, versunkene Schiffe und geheimnisvolle Verstecke auf mutige Entdecker.

Im Verlauf der Handlung begegnet die Gruppe zudem zwei Meerjungfrauen und erfährt, dass Hargons Diener die Unterwasserwelt bedrohen. Die Aufgabe besteht dann darin, die Bewohner des Meeres vor diesen Angriffen zu schützen und die Ordnung unter den Wellen wiederherzustellen. Dabei rückt Mariella, eine von Hargons Champions, als Widersacherin in den Mittelpunkt. Sie versucht, das Reich unter dem Meer zu unterwerfen und stellt die Helden somit vor eine ernste Herausforderung.

Die Reise führt zudem immer tiefer in unbekannte Regionen des Meeresbodens. Mit jeder Entdeckung wächst ausserdem das Gefühl, dass dort unten noch grössere Geheimnisse warten.

"Dragon Quest I & II HD-2D Remake" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.