Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Japanisches Material

Square Enix ersorgt uns mit frischem japanischem Material aus dem "Dragon Quest I & II HD-2D Remake". Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hierbei handelt es sich um den sogenannten Seabed-Trailer zum "Dragon Quest I & II HD-2D Remake", welcher etwas mehr als eine Minute lang ist. Darin geht es zunächst auf hoher See zur Sache, aber dann werden auch andere Bereiche des kommenden Rollenspiels gewürdigt.

Erst Anfang des Monats hatte Square Enix einen ausführlichen Trailer zum "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" veröffentlicht. Dieser bot einen umfangreichen Blick auf das Gameplay und unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Bereits seit Juli wissen wir dagegen, dass bei der Switch-Fassung leider kein Upgrade auf die Switch 2 möglich sein wird.

Das "Dragon Quest I & II HD-2D Remake" erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.