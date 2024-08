Dragon Quest III HD-2D Remake im Nintendo Direct

Während der heutigen Nintendo Direct kündigte Square Enix an, dass "Dragon Quest III HD-2D Remake", die aufwändige Neuinterpretation des beliebten und zeitlosen Meisterwerks "Dragon Quest III: The Seeds of Salvation", ab sofort vorbestellt werden kann. "Dragon Quest III HD-2D Remake" erscheint am 14. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie PC.

"Dragon Quest III HD-2D Remake" ist der chronologische Beginn der "Erdrick-Trilogie", die 2025 mit der Veröffentlichung von "Dragon Ques I & II HD-2D Remake" fortgesetzt wird, und der perfekte Start für Neueinsteiger in eines der einflussreichsten Franchises der Gaming-Geschichte.

Der bezaubernde HD-2D-Look mit seiner Mischung aus 2D-Pixel-Sprites und dreidimensionalen Umgebungen verleiht den neu gestalteten Welten mehr Tiefe und Detailtreue. Fans können das beliebte Action-RPG zudem erleben wie nie zuvor. Neue Features wie automatisches Speichern und zahlreiche neue manuelle Speicherpunkte, eine anpassbare Kampfgeschwindigkeit, eine automatische Kampffunktion und eine modernisierte Benutzeroberfläche optimieren das gesamte Spielerlebnis. Zusätzlich gibt es noch herausfordernde Bosskämpfe in neuen Story-Episoden, die die Ursprünge von Ortega, dem Vater des Protagonisten, erzählen.