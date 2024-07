Dragon Quest III HD-2D Remake wird bereits fleissig vorbestellt

Der aktuellen Famitsu ist zu entnehmen, dass das "Dragon Quest III HD-2D Remake" bereits fleissig vorbestellt wird. Bei einer Altersgruppe ist die Neuauflage dabei besonders begehrt.

So wird "Dragon Quest III HD-2D Remake" aktuell in Japan am häufigsten von Spielern in den 30er und 40er Jahren vorbestellt. Generell zeigt man sich überrascht über die grosse Resonanz.

"Dragon Quest III HD-2D Remake" ist die Neuauflage eines beliebten Meisterwerkes und der Beginn der legendären Erdrick-Trilogie. Spieler können sich mit farbenfroher HD-2D-Grafik, neuen und modernisierten Features und einer überarbeiteten Erzählung auf ein episches Fantasy-Abenteuer begeben, um die Welt vor dem Bösen zu retten.

"Dragon Quest III HD-2D Remake" erscheint am 14. November für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.