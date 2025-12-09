Dragon Quest VII Reimagined: Weiterer Charakter-Trailer

Square Enix hat einen neuen Charakter-Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Kiefer aus "Dragon Quest VII Reimagined" 35 Sekunden lang in bewegten Bildern vorgestellt. Er ist der Prinz von Estard und seine Familie herrscht seit langem über die Insel und ihre Bewohner. Zudem ist er sehr neugierig, proaktiv und reist mit dem Protagonisten um die Insel, um die Geheimnisse der Welt zu lüften.

Erst gestern konnten wir uns über einen Charakter-Trailer zum Protagonisten aus "Dragon Quest VII Reimagined" freuen. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.