Dragon Quest VII Reimagined: Frischer Charakter-Trailer

Square Enix versorgt uns mit einem neuen Charakter-Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Maribel aus "Dragon Quest VII Reimagined" 36 Sekunden lang vorgestellt. Obwohl sie letztlich immer darauf aus ist, ihren Willen durchzusetzen, ist sie im Grunde ein süsses Mädchen. Trotzdem hat sie nicht die Absicht, ihre Kindheitsfreunde, den Protagonisten und Kiefer, ohne sie auf ein Abenteuer gehen zu lassen.

Erst gestern wurde uns Kiefer aus "§Dragon Quest VII Reimagined" mit einem Charakter-Trailer näher vorgestellt. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.