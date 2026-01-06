Dragon Quest VII Reimagined bekommt spielbare Demo

Square Enix hat eine spielbare Demo von "Dragon Quest VII Reimagined" in Aussicht gestellt. Zudem hat man das Intro der Rollenspiel-Neuauflage veröffentlicht.

Die Demo von "Dragon Quest VII Reimagined" ist demnach bereits ab morgen für sämtliche Plattformen verfügbar. Den darin erzielten Fortschritt können wir in die spätere Vollversion übernehmen und erhalten als Belohnung auch noch das sogenannte "Day Off Dress"-Outfit für Maribel.

Schon jetzt zeigt man uns das Intro von "Dragon Quest VII Reimagined". Dieses stimmt uns hauptsächlich auf die Story des Rollenspiels ein und macht generell Lust auf mehr.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.