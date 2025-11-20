Dragon Quest VII Reimagined: Sechs Gameplayvideos

Square Enix hat gleich sechs Gameplayvideos zu "Dragon Quest VII Reimagined" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt von "Dragon Quest VII Reimagined" ausführlich vorgestellt. Einblicke in die Story und das Kampfsystem des Rollenspiels gibt es gleichzeitig ebenfalls. Wir bekommen also einen guten Eindruck, was hier auf uns zukommt.

Das letzte Lebenszeichen von "Dragon Quest VII Reimagined" gab es erst beim State of Play in der vergangenen Woche. Bereits Anfang des Monats erfuhren wir, dass das kommende Rollenspiel ein alternatives Ende bieten wird. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.