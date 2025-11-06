Dragon Quest VII Reimagined mit alternativem Ende

Square Enix hat in Person von Produzent Takeshi Ichikawa enthüllt, dass "Dragon Quest VII Reimagined" eine alternative Endsequenz bieten wird. Erste Details dazu nannte er auch.

So erklärt Ichikawa, dass sich die Schlusssequenz von "Dragon Quest VII Reimagined" je nach den Entscheidungen des Spielers verändern wird. Die Neuauflage des Rollenspiels folge grundsätzlich der Handlung des Originals, biete aber eine bislang unveröffentlichte Schlussphase. Dadurch sollen auch Kenner früherer Versionen eine frische erzählerische Erfahrung bekommen. Weitere Details dazu nannte er noch nicht, aber das kann sich in Zukunft ja noch ändern.

"Dragon Quest VII Reimagined" wurde im September bei einer Direct-Ausgabe mit einem ersten Trailer vorgestellt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.