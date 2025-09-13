Square Enix kündigt Dragon Quest 7 Reimagined für PC und Konsolen an

Wie auf Nintendo Direct bekanntgegeben, ist das 2001 ausserhalb Japans erschienene "Dragon Quest 7" der nächste Eintrag der JRPG-Reihe, welcher ein Remaster erhält. So können wir uns für den 5. Februar 2026 auf "Dragon Quest 7 Reimagined" für die Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series und PC freuen. Wie wir von Producer Takeshi Ichikawa erfahren, soll nicht nur die visuelle und emotionale Darstellung der Charaktere neu interpretiert werden, sondern auch die Geschichte des Spiels deutlich zugänglicher und verständlicher gemacht werden.

Über Dragon Quest 7 Reimagined

" "Es gibt mehr auf der Welt als diese eine Insel ... und wir werden es beweisen!“

Begib dich mit DRAGON QUEST VII Reimagined auf ein Abenteuer, das dich durch Vergangenheit und Gegenwart führt!

Als aufgeweckter Sohn eines Fischers hast du dein ganzes Leben auf der friedlichen Insel Estard verbracht. Deine Reise fängt mit einer einfachen Frage an: Gibt es mehr auf der Welt als dieses kleine Inselkönigreich?

Auf der Suche nach Antworten entdeckst du den Tempel der Mysterien und wirst zurück in die Vergangenheit versetzt. Dort stösst du auf eine schockierende Wahrheit: Ganze Länder wurden von einer bösen Macht versiegelt!

Das Schicksal der Welt liegt jetzt in deinen Händen.

DRAGON QUEST VII Reimagined lässt einen zeitlosen Klassiker völlig neu aufleben – mit wunderbaren Diorama-Hintergründen, verbesserter Spielmechanik und einer überarbeiteten Story.

Erfahrene Abenteurer können diese Geschichte über eine Gruppe mutiger Freunde, voller Freude und Herzschmerz, neu für sich entdecken. Für alle, die noch keine Fans der Reihe sind, ist dies der perfekte Einstieg in die Welt von DRAGON QUEST.

Ein lebendiges Diorama

DRAGON QUEST VII Reimagined kombiniert einen wunderbaren Diorama-Stil mit den legendären Charakterdesigns von Akira Toriyama. So wirkt das Abenteuer lebendiger und herzlicher denn je. Von dichten Wäldern und lebhaften Städten bis hin zu alten Ruinen voller klassischer Monster – jede Umgebung ist farbenfroh und strotzt vor Charakter.

Reise in die Vergangenheit, damit die Gegenwart wieder auflebt

Verstreute Steinfragmente öffnen Portale zu längst vergangenen Zeiten, in denen es neue Herausforderungen zu meistern gilt. Stelle die Inseln wieder her, löse Rätsel und schliesse Freundschaften in der Vergangenheit, um die Gegenwart wieder zum Leben zu erwecken.

Eine beliebte Geschichte neu erzählt

DRAGON QUEST VII Reimagined wird durch eine Reihe von kleinen Geschichten erzählt, die zusammen ein grosses Ganzes ergeben. Die überarbeitete Story wurde so gestaltet, dass allen Spielern ein einfacherer Einstieg ermöglicht wird.

Klassische Kämpfe – jetzt noch besser!

Das Kampfsystem in DRAGON QUEST VII Reimagined wurde einigen grossen Änderungen unterzogen. Wende das Blatt im Kampf mit neuen Berufungsboni: Jede Berufung hat ihre eigene einzigartige Fähigkeit, von Sturmangriffen bis hin zur Unterstützung von Verbündeten. Auch die Kampfgeschwindigkeit kann angepasst und ein automatischer Kampfmodus aktiviert werden. Je nachdem, welche Taktik für den Hauptcharakter und seine Verbündeten gewählt wurde, gehen die Züge nun ohne Unterbrechungen ineinander über. Auf der Oberwelt kannst du Monster vorzeitig angreifen und sofort besiegen, wenn sie schwächer sind als deine Gruppe.

Verbessere mit einem „Nebenjob“ zwei Berufungen gleichzeitig!

Passe deinen Spielstil mit der neuen Nebenjob-Mechanik an, anhand der du die Fähigkeiten, Zauber und einzigartigen Vorteile zweier Berufungen zugleich nutzen kannst."