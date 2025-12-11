Dragon Quest VII Reimagined: Neuer Charakter-Trailer

Square Enix hat den mittlerweile vierten Charakter-Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Ruff aus "Dragon Quest VII Reimagined" 32 Sekunden lang näher vorgestellt. Er wird als ein fröhlicher, reinherziger Junge beschrieben, der immer von einem Wolf begleitet wird. Obwohl er manchmal mitunter naiv ist, besitzt er scharfe, tierische Instinkte.

Für Fans der einzelnen Charaktere von "Dragon Quest VII Reimagined" war bereits eine lohnende Woche. So wurden uns auf diesem Weg schon der Protagonist sowie Kiefer und Maribel vorgestellt.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.