Dragon Quest VII Reimagined: Japanischer Charakter-Trailer

Square Enix hat einen japanischen Charakter-Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns 34 Sekunden lang der Protagonist aus "Dragon Quest VII Reimagined" näher vorgestellt. Er ist ein einfacher Junge aus Pilchard Bay, einem Fischerdorf auf der Insel Estard. Obwohl er dort als Sohn eines Fischers ein friedliches Leben führt, fragt er sich trotzdem oft, was jenseits des Meeres liegt.

Im November waren auf einen Schlag satte sechs Gameplayvideos aus "Dragon Quest VII Reimagined" veröffentlicht worden., Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.