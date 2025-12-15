Dragon Quest VII Reimagined: Weiterer Charakter-Trailer

Square Enix hat einen neuen Charakter-Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich Sir Mervyn aus "Dragon Quest VII Reimagined" genau 31 Sekunden lang näher vorgestellt. Als Mitglied des Heiligen Ordens des Allmächtigen kämpfte er früher an der Seite der Gottheit, die er verehrt, gegen den Dämonenkönig. Er beherrscht zudem eine Vielzahl von Schwerttechniken und verfügt noch immer über die Fähigkeiten, die ihm den Titel eines Helden eingebracht haben.

Für Fans der einzelnen Charaktere von "Dragon Quest VII Reimagined" war die vergangene Woche lohnenswert. So wurden uns auf diesem Weg schon der Protagonist sowie Kiefer, Maribel und Ruff vorgestellt.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.