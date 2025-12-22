Dragon Quest VII Reimagined: Sehenswerter Trailer

Square Enix präsentiert einen weiteren Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined" trägt den Titel "Adventure Log Part 1". Er zeigt uns fast drei Minuten lang, was von der kommenden Rollenspiel-Neuauflage zu erwarten ist. Dabei bekommen wir etwa die Spielwelt und die einzelnen Gegner näher vorgestellt. Dem ikonischen Soundtrack dürfen wir gleichzeitig natürlich auch lauschen.

Für Fans der einzelnen Charaktere von "Dragon Quest VII Reimagined" war die vergangene Woche lohnenswert. So wurden uns auf diesem Weg der Protagonist sowie Kiefer, Maribel, Ruff und Sir Mervyn näher vorgestellt.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.