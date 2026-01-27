Dragon Quest VII Reimagined: Umfangreicher Trailer

Square Enix versorgt uns mit einem weiteren ausführlichen Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Dragon Quest VII Reimagined" trägt den Titel "Adventure Log Part 2". Er stellt uns fast vier Minuten lang neben den Hauptcharakteren auch einige der Nebenpersonen vor. Impressionen von Spielwelt und Story werden uns ebenfalls geboten.

Das erste "Adventure Log" zu "Dragon Quest VII Reimagined" wurde im vergangenen Dezember veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.