Dragon Quest VII Reimagined: Ausführlicher Trailer

Square Enix stimmt uns mit einem weiteren umfangreichen Trailer auf "Dragon Quest VII Reimagined" ein. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns nämlich fast vier Minuten lang das dritte "Adventure Log" zu "Dragon Quest VII Reimagined" geboten. Darin widmet man sich unter anderem den neuen und verbesserten beruflichen Erfahrungen, welche uns helfen werden, sich zu einem unvergleichlichen Helden der Gegenwart zu entwickeln. Impressionen von der Spielwelt und dem Kampfsystem gibt es obendrauf.

Das zweite "Adventure Log" zu "Dragon Quest VII Reimagined" wurde erst vor wenigen Tagen veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint am 5. Februar für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.