Dragon Quest VII Reimagined: Japanischer Übersichtstrailer

Square Enix versorgt uns mit einem japanischen Übersichtstrailer zu "Dragon Quest VII Reimagined". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was inhaltlich und spielerisch von "Dragon Quest VII Reimagined" zu erwarten ist. So bekommen wir etwa bewegte Bilder von der Spielwelt und der Story geboten. Dem ikonischen Soundtrack der renommierten Rollenspielreihe können wir gleichzeitig ebenfalls lauschen.

Erst letzte Woche war das dritte Adventure Log zu "Dragon Quest VII Reimagined" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dragon Quest VII Reimagined" erscheint heute für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.