Dragon Quest VII Reimagined: Neues Video

Square Enix hat zum Release von "Dragon Quest VII Reimagined", dem Remake von "Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit" aus dem Jahr 2000 ein neues Video veröffentlicht.

In "Dragon Quest VII Reimagined" brecht ihr als junger Held gemeinsam mit Kindheitsfreunden zu einem Abenteuer auf, das die Truppe weit weg von ihrer friedlichen Heimatinsel führt. Durch Fragmente einer uralten Steintafel in die Vergangenheit versetzt, entdecken sie, dass finstere Mächte ganze Länder ausgelöscht haben. Mit jedem neuen Fragment öffnen sich weitere Wege in vergangene Zeiten – und aus der Suche nach Antworten wird ein Kampf um das Schicksal der Welt, grösser und eindrucksvoller, als sie es sich hätten erträumen können.

"Dragon Quest VII Reimagined" ist ab sofort für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC erhältlich.